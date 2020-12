Silkeborg sælger ung profil til West Ham

Det står klart, efter at West Ham har offentliggjort købet af den 21-årige forsvarsspiller Frederik Alves. Danskeren skifter fra 1.-divisionsklubben Silkeborg og er købt fri fra sin kontrakt for et ikke offentliggjort beløb.



Han har underskrevet en kontrakt frem til sommeren 2024.

- Premier League er den bedste liga i verden, og jeg er klar til at yde et hårdt stykke arbejde, at lære og gøre alt, hvad jeg kan, for at hjælpe klubben, siger U21-landsholdsspilleren på West Hams hjemmeside.

- Jeg har stor respekt for klubbens erfarne forsvarsspillere, og jeg er den unge, så jeg skal bare lære så meget af dem som muligt. De er mere rutinerede, og de ved, hvordan Premier League fungerer, siger han.

Begynder 2. januar

Silkeborg meddelte allerede i begyndelsen af november, at klubben havde solgt Frederik Alves til en udenlandsk klub. Det fremgik dog ikke hvilken.

Beløbet er heller ikke offentligt kendt, men i en fondsbørsmeddelelse 10. oktober meddelte Silkeborg, at et salg var nært forestående. I den forbindelse blev forventningerne til regnskabsåret opjusteret med ti millioner kroner.

Rødder i Brasilien

Frederik Alves er født i Danmark, men har brasilianske rødder og har også spillet ungdomsfodbold i Brasilien.

Han har spillet syv ungdomslandskampe for Danmark.

I Premier League kan Frederik Alves komme til at stå over for blandt andre danskerne Kasper Schmeichel, Pierre-Emile Højbjerg, Jannik Vestergaard, Andreas Christensen og Jonas Lössl.

/ritzau/