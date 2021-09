Silkeborg-roer vinder VM-sølv

Efter løbet var der ikke tvivl om, at det betød noget særligt for de to kajakroere, der har nydt samarbejdet.

- Morten og jeg har formået at kunne finde den perfekte balance mellem at være fantastisk gode kammerater og samtidig træne sammen og være professionelle.

- Det er et samarbejde, jeg ikke kunne drømme om at have med nogen anden, og et samarbejde, jeg håber, vi kommer til at blive ved med at have, siger Simon Jensen efter løbet.

Den svenske duo vandt guld, mens Danmark henviste Ungarn til tredjepladsen.

Missede OL-kvalifikation

Kort forinden vandt Emma Aastrand Jørgensen guld i 200 meter enerkajak, og tidligere lørdag hentede Pernille Knudsen bronze i 1000 meter enerkajak.

Derfor er sportschef er Lars Robl da også fuld af begejstring.

- Fantastiske præstationer af vores atleter. Så kort kan det siges, siger Lars Robl i en pressemeddelelse fra forbundet.