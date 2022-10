Silkeborg lammetæver rumænere

Silkeborg IF gav FCSB fra Rumænien endnu en europæisk fodboldlektion, en uge efter at danskerne pryglede rumænerne med 5-0 i Søhøjlandet.

Med præcis samme cifre kunne danskerne rejse fra Bukarest torsdag efter endnu en suveræn indsats.

Da West Ham samtidig slog Anderlecht, rykkede Silkeborg forbi belgierne og ligger nu toer i gruppen med to kampe tilbage.

FCSB havde et par gode tilbud fra kampens start, men rumænerne fik en spand kold vand i hovedet, da Kasper Kusk efter 12 minutter gjorde det til 1-0.

Han rundede køligt rumænernes keeper og lagde bolden ind.

Den første pibekoncert lød fra de krævende tilskuere, og den blev intensiveret blot fire minutter senere.

Anders Klynge skruede et hjørnespark direkte ind til 2-0, da den noget usikre rumænske keeper snublede over Nicklas Helenius tæt under mål.

Hjemmeholdet virkede uden tro på noget som helst, og ud over sporadiske langskudsforsøg, som Nicolai Larsen let tog sig af, var Silkeborgs mål ikke truet i første halvleg.

Silkeborg gik lidt ned i tempo efter pausen, og det gav rumænerne mere boldbesiddelse.

I det første kvarter efter pausen pressede hjemmeholdet på, men uden at skabe mange store chancer.

En reducering kunne lure, men det var kun, indtil Silkeborg viste den europæiske kynisme, som danske hold tit har fået kritik for at mangle.

Første gang danskerne var farlige, hamrede Søren Tengstedt 3-0-målet ind på et fremragende oplæg fra Mark Brink.

En mirakelredning på målstregen af Tobias Salquist kort efter slukkede den sidste rest af optimisme hos FCSB, som i stedet faldt helt sammen.

Med to minutters mellemrum straffede Sebastian Jørgensen sløjt rumænsk forsvarsspil, og utilfredsheden flød fra lægterne.

5-0 til Silkeborg og 20 minutter igen var ikke overraskende langtfra forventninger hos hjemmepublikum.

De slap for flere pinsler, men kampen som helhed gjorde ondt nok i sig selv for hjemmeholdet og dets fans.

