Silkeborg Kommune lover den forbedring, de også lovede sidste år

Det blev sammen med Vestre Søbad renoveret og åbnet i 2020, men uden de lovpligtige forhold, der gjorde det muligt for blandt andre kørestolsbrugere at benytte sig af det. Dengang lovede kommunen, at der ville være en løsning på plads inden badesæsonen i år, men det er altså ikke sket.

Udvalgsformand Johan Brødsgaard mener, at kommunen har taget hensyn til handicappede i forbindelse med udformningen af søbadet.

- Det har bare vist sig utroligt komplekst, dels i forhold til lovgivningen og i forhold til at lave noget, der giver mening for brugerne, siger han.