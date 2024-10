Silkeborg IF vil straffe egne fans

Beregninger baseret på Eurostat-data viser, at kun 0,077% af Danmarks BNP går til beredskab, hvilket er lavest blandt EU-landene. Det skriver magasinet Momentum fra KL ifølge Ritzau.

Formanden for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen, bemærker, at det danske beredskab er omkostningseffektivt, men under pres.

Regeringen har oprettet et nyt ministerium for samfundssikkerhed og beredskab for at håndtere et stigende trusselsbillede, og Østjyllands Brandvæsen ser også til at blive tilført yderligere midler.