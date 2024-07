Silkeborg IF sælger ud

Silkeborg IF har solgt midtbanespilleren Stefan Teitur Thordarson.

Det oplyser superligaklubben i en fondsbørsmeddelelse.

Silkeborg oplyser ikke, hvilken klub den islandske midtbanespiller skifter til.

Ifølge Midtjyllands Avis skifter 25-årige Thordarson til Preston i den næstbedste engelske række.

Som følge af salget har Silkeborg IF A/S opjusteret forventningerne til regnskabet.

Her er forventningen nu et overskud på mellem 25 og 33 millioner kroner. Tidligere lød forventningen på et overskud på mellem 18 og 26 millioner kroner.

Thordarson kom til Silkeborg i 2020. Siden er det blevet til 126 kampe og 16 mål.

I seneste sæson var midtbanespilleren for alvor målfarlig og scorede 11 mål i 36 optrædener.

Derudover er det blevet til 20 kampe og et enkelt mål på det islandske landshold.

