Silkeborg henter angrebsreserve i AGF

Den 29-årige angriber spillede tilbage i 2016/17-sæsonen for Silkeborg.

- Jeg er kommet til et trin i min karriere, hvor jeg har behov for at spille så meget som muligt. Det er ambitionen, at jeg skal ind og være en fast del af startformationen, og den udfordring glæder jeg mig til, siger Helenius til Silkeborgs hjemmeside.