Silkeborg giver omdiskuteret nedrivningstilladelse

Her til aften er dets skæbne blevet afgjort i et møde i plan- og vejudvalget i Silkeborg Kommune. Og her blev der givet tilladelse til nedrivning med stemmerne to mod nedrivningen og fem for på mødet, som sluttede kort før klokken 19.

- Det er ikke rigtigt at lade det stå, men heller ikke at rive det ned. Så det mindst forkerte er at give tilladelsen. Det er med et blødende hjerte, jeg giver den, siger udvalgsformand Martin Jakobsen (K), der selv stemte for tilladelsen, til TV2 Østjylland.