Silkeborg får slovensk eller finsk modstand i Europa

Sidste sæsons bronzevindere fra Silkeborg skal op mod NK Maribor eller HJK Helsinki i playoffrunden til Europa League.

Det blev afgjort i tirsdagens lodtrækning hos Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) i Nyon.

Silkeborg-træner Kent Nielsens mandskab træder ind i kvalifikationen på et sent tidspunkt, hvilket betyder, at den endelige modstander først bliver fundet i denne og næste uge.

Slovenske Maribor og finske Helsinki mødes på torsdag i det første af to opgør om avancement til playoffrunden.