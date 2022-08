Silkeborg får finsk modstand i Europa League-kvalifikation

De finske mestre fra HJK Helsinki skal besejres, hvis Silkeborg skal i gruppespillet i Europa League.

Det står klart, efter at finnerne torsdag for anden gang i to kampe slog Maribor fra Slovenien. HJK vandt den første kamp 2-0 og fulgte op med en 1-0-sejr i returkampen.

Det betyder, at Silkeborg og HJK står over for hinanden i playoffrunden i Europa League-kvalifikationen.

Silkeborg sikret europæisk fodbold

Det er her, Silkeborg træder ind i kvalifikationen. Det midtjyske superligahold har altså endnu ikke været i aktion i europæisk fodbold i denne sæson.

Mens den samlede vinder af dobbeltopgøret altså ender i Europa League-gruppespillet, så skal taberen i aktion i Conference League, den lavest rangerede europæiske turnering.