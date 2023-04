Silkeborg får et VM i 2027

Det er netop blevet besluttet, at Silkeborg sammen med Dansk Kano og Kajak Forbund og Sport Event Denmark skal være værter for VM kano og kajakmaraton i 2027.

Det oplyser Sport Event Denmark og Silkeborg Kommune i en pressemeddelelse.

At valget i år er faldet på Silkeborg skyldes den "scene", byens rammer giver til eventet med by, vand og natur i forening. Det er - mener arrangørerne - et VM værdigt.

- Vi er meget stolte af at lægge vand og by til verdensmesterskaberne. Vi er et af de førende kajakområder i Europa, og vi har et stærkt og levende foreningsliv med mange talenter indenfor vandsport - blandt andet nogle af verdens bedste kajakroere, siger borgmester i Silkeborg Helle Gade (S).

Silkeborg lagde også vand og land til EM for kano og kajak i 2022.