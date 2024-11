Silkeborg accepterer straf - men har fået nok af fodboldbøller

- Men jeg ærgrer mig over, at vi skal bruge penge på det. Dem kunne vi godt have brugt på så meget andet, siger han.

SIF er blevet idømt en bøde på 150.000 kroner og en betinget tribunedom for at fyre romerlys af under hjemmekampen mod AaB 25. oktober.

Han er træt af, at det nu er kommet så vidt med opførslen blandt visse fodboldfans. Noget der er set en del eksempler på i dansk fodbold på det seneste.

- Det er sådan en blanding af at være frustreret, ærgerlig og trist til mode. Vi føler os lidt magtesløse, erkender Kent Madsen.

En trussel mod fodbolden

- Det er en trussel mod fodbolden i Danmark, at nogle tosser gør deres yderste for at ødelægge og sabotere. Og det er i en periode, hvor der ellers er fremgang for fodbolden i Danmark på mange områder, påpeger han.

Silkeborg-direktøren fortæller, at klubben siden begivenhederne med romerlys 25. oktober har givet karantæne til to af de involverede ”fodboldfans”. Og at man fortsætter arbejdet med at identificere dem.

- Det her er en kamp, vi skal vinde. Ellers er fodboldens fremtid faktisk på spil, lyder forudsigelsen fra Kent Madsen.