Signe føler sig tromlet: Kunderne siger, de ikke kan finde vej

Leverandører, som bøvler med at komme frem og tilbage til butikkerne og kunder, som slet ikke kan finde frem til butikken. Det er nogle af de konsekvenser, som et trafikforsøg i Silkeborg har haft ifølge nogle af de handlende i midtbyen.

Hun foreslår, at man går tilbage til, hvordan det var tidligere. Da vendte ensretningen den anden vej, og det var muligt at komme let fra Nygade til Vestergade.

- Det er også transport for ældre, dårligt gående, handicappede og syge. Og så bruger man den til at laste sine varer i. Vi har mange tunge varer i butikken, fortæller hun.

Stadig svært

Mandag sagde Lars Hansen (SF), næstformand i Plan- og Vejudvalget, at alle ændringer altid fører til, at nogle er utilfredse, og at man skal vænne sig til nyt. Signe Rømer anerkender, at det kan være sandt.

- Men det vil stadig være rigtig svært for folk, som kommer udefra.

Er det ikke en god ting, at der er kommet færre biler i midtbyen?

- Det er en fordel, for dem der bor der, men for de handlende er det ikke en god ting, og det er rigtig ærgerligt, når vi har så god en by, som vi har, siger Signe Rømer.

Det er ikke et enigt Plan- og Vejudvalg, som har taget beslutningen om at gøre forsøget permanent. Både Helga Sandorf Jacobsen (V) og Jan Beck-Nielsen (NB) stemte imod forslaget om at gøre det permanent.