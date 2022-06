Seks banker ville slukke Matthias' store drøm

Derfra vidste han godt, at det nu handlede om at spare penge sammen til den dyre uddannelse.

Matthias arbejdede i den lokale Kvickly og som lærervikar. Og selvom han også brugte sine sabbatår på at rejse, lagde han 150.000 til side. Derfor var han gået optimistisk ind i banken.

Syvende gang var lykkens gang

Den optimisme faldmede lidt for hvert af de seks afslag, men Matthias mistede aldrig modet helt.

- Det var svært, men jeg vidste, at det var det, jeg ville. Og det var der ikke nogen eller noget, der kunne ændre, siger han.

Syvende gang viste sig at være lykkens gang. En mindre bank i Billund, der også huser andre piloter, sagde ja til at låne ham de mange penge.

Det store lån skræmte ham heller ikke. For som han siger, så kommer vi alle sammen i gæld på et tidspunkt.

Til de andre banker har Matthias da også kun at sige, at de har mistet en god kunde.

Han er glad for at have modbevist dem og vist, at man ikke skal komme fra en velhavende familie for at følge sin drøm.