Sebastian og Ernst er gode venner trods aldersforskel på 55 år

De to venner med 55 år imellem sig mødes som udgangspunkt hver onsdag. Så samler Ernst Sebastian op, og turen går til for eksempel til Aqua ved Silkeborg, hvor de to har årskort, eller en tur i kolonihaven.

- Det er jo et eller andet sted et frirum for os begge to. Vi nyder hinandens tilværelser og de ting, som vi laver. Jeg bliver nok et lille barn igen på en eller anden måde, forklarer Ernst Beck.