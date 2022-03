Se video: Ny klatrepark åbner snart

Med en højde på op til 25 meter er der langt ned på en ny klatrebane, der om tre uger åbner i det østlige Silkeborg.

Det er firmaet Klatreparken.dk, der i samarbejde med Silkeborg Kommune bygger klatrebaner i trætoppene, så førstnævnte kan tjene penge, og sidstnævnte kan bygge på selvbilledet som Danmarks outdoorhovedstad.

Den nye klatrepark består af seks baner og strækker sig samlet over godt en halv kilometer. For at koble klatreparken sammen med egnens identitet med masser af vandveje, har ejerne etableret en svævebane af de mere usædvanlige som en af forhindringerne.

Den er nemlig bygget af en kano.

Det har i øvrigt kostet nogle kræfter at etablere banerne, fortæller medejer Niels Bløcher-Hansen, for de kunne ikke få en lift ind i skovbunden, så alle brædder til platformene er hevet op i træerne med håndkraft.

Se hele indslaget om den nye klatrepark her: