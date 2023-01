Se her, forældre: Børnene går foran med bud på klimaløsning

Det skete i en dyst til naturfagsmaraton, som arrangeres af Naturvidenskabernes Hus. Det er Danmarks største konkurrence i naturfag, som holdes lokalt i mange kommuner som en hjælp til at bringe praksis ind i skolerne og naturfag i børnehøjde:

- Mange vil måske opleve en eller anden form for magtesløshed over for en oversvømmelse, en eller anden naturbegivenhed. Her viser man, at der er noget, man kan gøre, og at man kan handle på det, der sker, fortæller udviklingskonsulent fra Naturvidenskabernes Hus Henrik Bay Madsen.

Han kiggede med på konkurrencen, hvor eleverne fra Silkeborg var mødt op med forskellige løsninger. Eksempelvis 6.X fra Sejs Skole, som fremviste et bud på en oversvømmelsealarm, som altså kan sige til, når vandet kommer lige lovligt tæt på.