Sanne har skrevet en af landets bedste opgaver

- Jeg har skrevet om noget, der virkelig er hjerteblod for mig - bevægelse i skolen og hvad det kan i fagene. Hvordan det kan være med til at gøre kunstformidling mere levede og sanseligt ved at bruge kroppen, siger Sanne Hjortshøj til TV2 ØSTJYLLAND.

En del af begrundelsen for, at Sanne Hjortshøj er nomineret til titlen som landets bedste bachelorskribent, er, at hendes opgave ikke set lignende før inden for lærerfaget.

Ifølge hende rammer den ned i en tid, hvor læringsmål og test fylder meget og styrer store dele af undervisningen. Derfor er der behov for et alternativ, som kigger mere på det at være menneske.