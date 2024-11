Silkeborg-fans protesterer: Salg skal droppes

- Men vi gør det også for at sende et signal om, at vi ønsker en anden fremtid for fodbold. Vi er imod moderne fodbold, når man snakker om investeringsfonde og flerklubsejerskaber. Det er mange fans på tværs af klubber enige om, tror jeg, siger Thøgersen.

Her skal klubbens aktionærer stemme for eller imod et salg til Trivela Group.

Ud over banneret har paraplyorganisationen Fanenheden Silkeborg, der dækker over godt en håndfuld fanfraktioner, opfordret til at møde op i sort og lave stemningsboykot til superligaholdets kommende kampe frem mod 11. december.

Et stort banner med et tydeligt budskab prægede mandag aften udebaneafsnittet på MCH Arena i Herning.

Silkeborg IF og Trivela har snakket og forhandlet gennem det seneste år, og begge parter har forsøgt at forsikre fansene om, at der ikke bliver lavet revolutioner.

- Det er en følsom sag. Vi skal sende et stærkt signal, men vi skal også acceptere, at nogen har det anderledes end os. Det skal balanceres i de kommende uger, siger Kim Barslund, næstformand i Fanenheden Silkeborg.

'Lig i lasten'

Trivela Group ejer i forvejen Walsall FC i England, Drogheda United Football Club i den irske liga og Trivela FC Togo i afrikanske Togo.

Det er beroligende, at der ikke er "lig i lasten" fra de klubber, mener formændene, men bemærker også, at ejerskaberne endnu ikke har mange år på bagen og desuden adskiller sig fra Silkeborg.

- Walsall var på fallittens rand, så det er en helt anden case. Nu vil de så købe en god forretning, og det må være et kvantespring for dem.

- Men det mest bekymrende er, at det er et investeringsfirma, og hvem ved, hvad de vil om fem år? Måske vil de sælge til Saudi-Arabien. Det er et skrækscenarie, vi er nødt til at forholde os til nu, siger Jeppe Thøgersen.

Silkeborg-direktør og medejer Kent Madsen annoncerede allerede i 2018, at klubben var åben for at sælge og har gentaget det flere gange siden. Det er dog først nu, at Silkeborg-fansene markerer sig for alvor.

- Vi tænkte slet ikke på det her scenarie som en mulighed i 2018. Det kan godt være, at vi var naive - og det var vi, viser det sig - men vi håbede, at der ville komme en eller flere lokale og overtage, siger Kim Barslund.

Blåøjede og naive

Drømmescenariet er en lokal ejer, der beholder de fleste af de nuværende ansatte, så klubben kan fortsætte i sit nuværende succesfulde spor, fastslår de to Silkeborg-fans.

Og hellere mindre succes end udenlandske ejere.

- Vi er ikke imod, at Kent Madsen sælger sine aktier. Det er han i sin fulde ret til. Vi er imod den konstruktion, han sælger til, og de konsekvenser, som det kan have.

- 107 års kultur er vigtigere end at være med i toppen af dansk fodbold, siger Jeppe Thøgersen.

Kim Barslund nikker og supplerer.

- Vi kan måske virke blåøjede og naive, men vi ved da godt, at business fylder i fodbold. Men det her lugter bare rigtigt meget af business. Et salg kan gøres på mange andre måder end det her, og vi har endnu til gode at høre, hvorfor det er en god idé, siger næstformanden.

Trivela Group betaler efter planen omkring 162 millioner kroner for 80 procent af aktierne i datterselskabet bag superligaklubben.