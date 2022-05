Rhina blev konfirmeret som zombie: Da præsten sagde nej, trådte flere hundrede bikere til

Men der fik både han og konfirmanden sig noget af en overraskelse. For søndag mødte bikere fra hele landet mødte op for at fejre hende.

Flere hundrede var kom for at vise konfirmanden, at der er mange, der støtter hende.

- Rhinas historie er forfærdelig. Hun har været udsat for grov mobning, hun har ikke talt i flere år – ikke engang til sine forældre. Så er der nogen, der er nødt til at bakke hende op. Og det gør bikerne, siger præsidenten for Lonely Wolfs MC, Kjeld Nielsen.