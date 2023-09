Regionen skal spare 364 millioner: Sygehus i Silkeborg bliver hårdt ramt

- Budgetaftalen bærer i høj grad præg af en række meget vanskelige, men desværre helt nødvendige prioriteringer og besparelser. Forligskredsen har fokuseret på at sikre kvalitet i sundhedstilbuddene og samtidigt undgå, at personalet får endnu mere travlt. Tilbage er serviceforringelser, som vi ikke kan undgå, siger Anders Kühnau (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Sent tirsdag aften blev et stort flertal af regionrådets medlemmer enige om, hvordan pengene skal fordeles i Region Midtjylland i 2024.

Antallet af akutlægebiler beskæres, så der fremover er akutlægebiler i byer med akuthospitaler samt i Holstebro. Fremover bliver der kun seks akutlægebiler i stedet for 10. Det betyder, at der fremover ikke kommer til at være akutlægebiler med base i Lemvig, Ringkøbing, Silkeborg og Grenaa.

Dyrere medicin og flere ældre



Baggrunden for besparelserne er, at økonomiaftalen med regeringen ikke dækker Region Midtjyllands udgifter i 2024. Regionsrådet har derfor allerede før sommerferien bestilt et Politisk Sparekatalog på i alt 364,8 mio. kr. for sundhedsområdet, administrationen og Regional Udvikling.



En af grundene er den demografiske udvikling. For overordnet stiger indbyggertallet i Region Midtjylland samtidigt med at indbyggerne bliver ældre, og det koster sundhedsydelser.

Derudover peger regionen i en pressemeddelelse på tre særlige årsager til, at økonomien er presset.



Flere borgere end tidligere køber medicin med offentligt tilskud og de borgere, der køber medicin, køber mere af det. Priserne på tilskudsmedicin er siden 2022 generelt steget med ca. 14 %.

Antallet af konsultationer hos praktiserende læger og speciallæger er steget mere, end demografien lægger op til. I år er udgifterne foreløbigt steget 10% i forhold til sidste år.

Det er blevet dyrere at drive hospital bl.a. på grund af prisstigninger og den store indsats for at afkorte ventelisterne.





Den formelle udmøntning af budgetaftalen sker på regionsrådsmødet 20. december 2023. Budgetaftalen kan læses her.