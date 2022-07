Redningsaktion: Killinger fanget i båd

Derfor snakkede de med ejeren, som de også var i løbende dialog med, og vejledte til, at det nok var eneste løsning af skære hul i bådens skrog.

Det gav ejeren carte blanche til, og et bådfirma i Them blev efter fyraften for at hjælpe. De første par forsøg med at skære hul kastede ikke noget af sig, og de kunne ikke få øje på killingerne.

Men tredje gang blev lykkens gang, og gennem hullet kunne de nu se en killing ligge lige under gulvet.