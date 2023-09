Reddet på målstregen: Saunaklub får en vinter mere - men så ryger de også ud, lover politiker

Og med den aktion og offentlige overvejelser om et muligt søgsmål mod kommunen, har foreningen tilsyneladende fået det, den vil have.

Kører processen igen

Men selvom det føles som en sejr for Almind-Wellet nu, er sagen ikke ovre.

Viceborgmester Johan Brødsgaard (R), der er formand for udvalget, bekræfter, at man fra politisk side ikke har skiftet holdning til spørgsmålet, og at foreningen derfor vil blive opsagt på et senere tidspunkt.

En ny opsigelse vil ligesom den nu skrottede tage et halvt år at blive ført ud i livet.

- Forvaltningen kører processen igen, da man vil sikre sig, at alt er kørt efter rette formalia - så der ikke kan sættes en finger på forløbet, som foreningen har anfægtet, skriver Johan Brødsgaard i en sms til TV2 Østjylland.

På grund af et møde har det onsdag aften ikke været muligt for TV2 Østjylland at lave et telefoninterview med Johan Brødsgaard.