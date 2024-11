Inge lavede et sårbart opslag om sin datter: Reaktionerne overraskede hende

Et enormt hul i cv’et. Det er, hvad Inge Andersen fra Silkeborg stod med efter at have stået uden for arbejdsmarkedet i syv år for at passe sin multihandicappede datter, Alma. - Jeg var bange for, at det var en hæmsko, siger Inge Andersen. Det var det nok også i begyndelsen, men efter Inge Andersen spurgte på LinkedIn, om hun burde være ærlig og fortælle, hvorfor hun havde været uden job så længe, væltede reaktionerne ind.

I dag har Inge Andersen landet et job inden for kontoradministration, og dét ved at fortælle helt ærligt om, hvorfor hun har været fraværende på arbejdsmarkedet i syv år.

Flere end en kvart million visninger, tre jobtilbud - og på mandag får hun sin første arbejdsdag i syv år. - Jeg har fået tilkendegivelser fra Bangladesh til Sverige og Tyskland. Det er gået helt amok! Det går over min fatteevne, at det kan gå så vildt for sig, siger hun til TV2 Østjylland. Blev gravid og fyret Inge Andersens fortælling begynder, da hun arbejder som receptionist og bliver gravid. - Der får jeg en fyreseddel, fortæller hun.

Kort derefter finder familien ud af, at hun er gravid med tvillinger, og i graviditetens 16. uge begynder bekymringerne for alvor, for det ene foster vokser ikke nok. - Vi rendte til scanninger i ét væk. Nogle gange tre gange om ugen, og så er der jo heller ikke plads til et arbejde. Det uundgåelige maskefald Lægerne fortæller familien, at selv hvis Inge Andersen kan bære begge børn graviditeten ud, vil det mindste nok gå til, og det største foster vil kun have 30 procents chance for at overleve.

De seneste fem år har Inge Andersen savnet et job, men har ikke reelt haft mulighed for at tage et.

I uge 26 dør det mindste foster. - Det var en tid, hvor vi rendte rundt med masker på for at skjule, hvor galt det var. Men vi kunne jo ikke skjule det mere, da der var én, der var død, fortæller Inge Andersen. Kun fem dage før den planlagte fødsel af Alma, får forældrene beskeden: Alma er multihandicappet. - Til fødslen var der begravelsesstemning. Vi vidste jo ikke, hvad vi ville få med hjem. De fik Alma - men også en helt ny tilværelse. Opkast seks-otte gange om dagen i fire år Inge Andersen henter et par poser med flydende kost fra køleskabet. Og en sprøjte. Gennem en sonde giver Inge Andersen sin datter mad. Mange gange. Hver dag. - De første fire år af sit liv kastede Alma op seks til otte gange om dagen, siger Inge Andersen. Alma, der i dag er fem et halvt år, kan ikke spise, fordi hendes gane er anderledes udformet end de flestes. Hun spjætter ved uventede lyde. Og hun taler ikke, men reagerer og smiler ved kontakt med sin mor.

Det kræver, at man tilsidesætter sine egne behov i en voldsom grad Inge Andersen, Silkeborg

Det første halvandet år af Almas liv måtte hun kun ligge selv i op til 20 minutter om dagen. Ikke ad gangen - i alt. - Det var så de i alt 20 minutter, jeg havde til at gå på toilettet, gå i bad og spise hver dag, husker Inge Andersen. Har savnet et job i fem år I fem år har Inge Andersen misundt andre, der tager til firmafester eller taler om bagateller med deres kollegaer. Faktisk savner hun alt det, mange andre som regel tager for givet eller forbander i hverdagen. - Mit køleskab er min "kantine", og jeg har ikke nogen Lars med hentehår fra regnskabsafdelingen eller nogen Hanne nede i kørselsafdelingen. Jeg har Alma, og hun skal udgøre det hele, men det kan hun ikke.

To gange om dagen i 40 minutter hjælper Inge Andersen sin datter Alma op at stå på et hjælpemiddel.

I sommer begyndte Alma i skole, og for første øjnede Inge Andersen en mulighed for, at hun rent faktisk kunne få et job. Vel og mærke et deltidsjob med stor fleksibilitet - men et job. Hendes mand går også på arbejde hver dag. - Det var surrealistisk Inge Andersen begyndte med at søge job inden for rengøring, lager og administration, og i hver ansøgning oplyste hun, hvorfor hun havde et syv år langt hul i sit cv. - Jeg hørte intet. Det var et nej fra alle, fortæller hun. Nej'erne fik hende for en måned siden til at overveje, om hun i sin ansøgning burde skjule, at hun har været hjemme med sin datter i så mange år. Derfor lavede hun sit første opslag på LinkedIn, hvor hun spurgte andre, om hun fortsat burde fortælle åbent og ærligt om sin situation. - Min telefon bimlede i ét væk med kommentarer, reaktioner og forespørgsler på mit cv, hvilket jeg jo så måtte til at lave, for jeg havde ikke ét.

Inge Andersen er uddannet inden for kommunikation og multimedie, men har ikke brugt uddannelsen længe.