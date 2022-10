Randers leverer stort comeback i målfest mod Silkeborg

Silkeborg IF var mandag aften godt på vej mod sejr, men efter en stærk anden halvleg slog Randers FC tilbage og udlignede i overtiden.

Opgøret mellem to af Superligaens bedst spillende mandskaber i denne sæson sluttede 3-3 på Jysk Park i Silkeborg.

Hjemmeholdet var klart mest toneangivende i første halvleg, hvor alle holdets tre scoringer faldt. Men Randers var bedst efter pausen.

Resultatet betyder, at Randers bliver på andenpladsen i Superligaen, mens Silkeborg må tage til takke med en fjerdeplads.

Målmands-drop

Værterne kom i gang med en hurtig scoring af den formstærke kantspiller Sebastian Jørgensen. Fra en spids vinkel sparkede han på mål, og bolden endte i netmaskerne via Randers-keeper Patrik Carlgren, som droppede fælt.

Fem minutter senere var der mål igen, men denne gang i den anden ende. Randers-stopper Daniel Høegh stangede bolden over stregen og bragte balance i regnskabet.

Silkeborg bragte sig dog lynhurtigt tilbage i føring, da Björn Kopplin kom til at dirigere bolden i eget net efter et kvarter.

Efter de tre lynscoringer faldt kampen til ro. Silkeborg stillede sig længere tilbage og lukrerede på kontraangreb. Det betød, at der opstod færre store chancer.

To mål i kampen

Silkeborg var dog ikke færdige. Kort før pausefløjt blev Sebastian Jørgensen sendt i dybden af Kasper Kusk, og så scorede han stensikkert sit andet mål i kampen.

Randers justerede i pausen og satte en ekstra angriber på banen. Et kvarter inde i anden halvleg gav den satsning pote, da indskiftede Marvin Egho via en ripost kunne reducere til 3-2.

Herefter blev kampbilledet mere rodet. Randers havde et mindre overtag og var mest på bolden, mens Silkeborg skabte fine kontramuligheder, dog uden gevinst.

I tillægstiden fuldendte Randers sit comeback, da Alhaji Kamara scorede til 3-3, efter at bolden dumpede ned for fødderne af ham i feltet, efter at Silkeborg-keeper Nicolai Larsen havde fumlet lidt med den.