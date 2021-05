Pulver i breve hos Jyske Bank er ufarligt - men dørene er fortsat låst

Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at få oplyst, hvad pulveret var.

Låste dørene

Jyske Bank valgte torsdag at låse dørene til alle deres filialer, da hovedsædet i Silkeborg modtog et trusselsbrev. Kort efter modtog filialerne i Kjellerup og Holstebro hver et brev med et ukendt pulver.

Det oplyste Erik Qvirin Hansen, direktør for kommunikation og marketing i Jyske Bank, torsdag til TV Midtvest.

Post Nord stoppede også to breve, der var adresseret til Jyske Bank i Aalborg og Frederikshavn.

Pulveret i alle fire breve var ufarligt.

Jyske Bank har valgt fortsat at låse dørene til bankerne fredag, men de oplyser til TV Midtvest, at kunder kan komme som normalt.