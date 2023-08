Pris på ældremad stiger kraftigt: - Jeg har i hvert fald ikke råd til det

Prisen på et måltid mad i caféerne på Silkeborg Kommunes plejecentre er steget, og det er blevet for dyrt nu, mener Gudrun Olsen, der ofte spiser i caféen på Rosengårdcentret i Silkeborg.

- Den anden forklaring er, at vi er blevet opmærksomme på, at vi er forpligtet til at lægge moms på fødevarer, og det har vi ikke gjort før, siger Malene Herbsleb.

Det har kommunen helt ret i, bekræfter Dennis Ramsdahl Jensen, professor i skatteret på Aarhus Universitet.

- Hvis man som borger kommer ind på et center for at få sig et måltid billig mad, så skal der som helt klart udgangspunkt moms på den leverance, siger professoren i skatteret.

I flere af nabokommunerne, hvor prisen ifølge kommunerne ligeledes er inklusive moms, er prisen på et måltid mad markant lavere.

59 kroner i Horsens og 52 kroner i Aarhus, mens Syddjurs kan tilbyde et momsbelagt måltid for bare 32 kroner.

Anerkender bekymring

Malene Herbsleb peger på en tredje faktor, når det kommer til at beregne prisen.

- Der er også regler i forhold til, at vi ikke må være konkurrenceforvridende i forhold til, hvad man kan få, hvis man går på restauranter og caféer eller hos slagteren. Der er nogle forskellige hensyn, vi skal balancere her.

Formanden for centerrådet, der repræsenterer de frivillige på Rosengårdcentret i Silkeborg, er bange for, at prisstigningen vil øge ensomheden blandt de ældre, fordi flere vil vælge at spise hjemme.

- Vi ved, hvor enormt vigtigt det er at have nogle at spise sammen med. Man får lidt mere ned i maven, og det betyder, at man kommer hjemmefra, siger Inger Stokvad Jensen, formand for centerrådet.

Silkeborg Kommune vil nu undersøge, hvordan andre kommuner kan tilbyde et måltid mad så meget billigere.

- Hvad udfaldet bliver, kan jeg ikke sige nu, men jeg kan sige, at jeg sådan set deler bekymringen for, at den her pris kan komme til at skræmme nogle borgere væk, og derfor vil vi være nysgerrige på, hvilke alternative forslag der kan være, siger Malene Herbsleb.