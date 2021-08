Politikere stemmer for ulovlig grødeskæring

På et ekstraordinært møde i Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune har et flertal torsdag aften besluttet at gennemføre årets anden grødeskæring.

Det på trods af at forvaltningen gør opmærksom på, at beslutningen er klart ulovlig, og ikke vil hjælpe med udførslen.

Det bekræfter Peter Sig Kristensen (EL), byråds- og udvalgsmedlem, over for TV2 ØSTJYLLAND. Han har selv stemt imod beslutningen.

- Det er for mig fuldstændig absurd at opleve folkevalgte politikere træffe en klart ulovlig beslutning. Selvom jeg er en af de mest anarkistiske, så har jeg et grundlæggende princip om, at man respektere lovgivning, ligegyldig hvor uenig du er, siger han om beslutningen.

Han tilføjer, at han har stor forståelse for dem, der er påvirket af oversvømmelserne.

- Men jeg kan ikke som politiker træffe en beslutning, der er ulovlig. Jeg vil gerne hjælpe på alle måder inden for loven, siger Peter Sig Kristensen.

Susanne Jacobsen fra Venstre var hende, der havde anmodet om at få sagen behandlet. Hun mener, at byrådet har til pligt at beskytte folks huse fra oversvømmelser fra Gudenåen.

- Vi er sikker i vores sag, ellers ville vi ikke gøre det. Jeg mener, at vi ville bryde vandløbsloven, hvis vi ikke gjorde det her. Vi har til pligt at beskytte folks ejendomsret.

- Vi bliver nødt til at udfordre love, der ikke er lavet fornuftigt. Det kan godt være, at det er rebelsk, siger Susanne Jacobsen.

Da forvaltningen ikke vil udføre opgaven, så lander den på Kommunaldirektør, Lone Lyrskovs bord. Hvis hun heller ikke vil bestille grødeskæringen, så går opgaven videre til Silkeborgs borgmester, Steen Vindum (V).



Grødeskæringen i Gudenåen koster omkring 200.000 kroner.

Opdateres...