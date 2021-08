Politikere får klar besked: Ekstra grødeskæring ulovlig uden sagsbehandling

Peter Sig Kristensen har længe ytret, at det - på baggrund af forvaltningens vurdering - vil være ulovligt at skære grøden - altså vandplanter - uden først at sagsbehandle.

- Jeg er glad for, at vi på mødet fik klart og tydeligt at vide, at det vil være ulovligt at tage en beslutning om ekstra grødeskæring, før en sagsbehandling er afsluttet, siger Peter Sig Kristensen.

Der kan tidligst skæres grøde i september

Peter Sig Kristensen oplyser, at når sagsbehandlingen på et tidspunkt er afsluttet, vil der være en klagefrist på fire uger, før politikerne kan træffe en beslutning.

Det vil altså sige, at man tidligst i slutningen af september kan påbegynde en eventuel grødeskæring.