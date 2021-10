Politiker vil ikke rette op på 'ubrugelig' kørestolsrampe

I udlandet er der langt hårdere sanktioner for at glemme de handicappede, og det kan vi lære af, påpeger han.

- Min oplevelse er, at det for tit sker, at man glemmer at få alle med. Jeg er bange for, at vi ikke har en klar nok lovgivning, og vi glemmer, at vi i handicapkonventionen har skrevet under på, at alle skal kunne være ud fra de forudsætninger, man har, siger Claus Bjarne Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ubrugelige ramper

Aktuelt får Silkeborg Kommune hug for ikke at tænke nok på de handicappede i forbindelse med renoveringen af to søbad, som åbnede sidste sommer.

Først havde kommunen glemt at sikre kørestolsbrugere adgangen til vandet, og siden har kommunen installeret to kørestolsramper, hvoraf den ene er decideret farlig.