Politiet undersøger mulig forbrydelse i p-kælder

Lige nu er parkeringskælderen under Torvet i Silkeborg spærret af for offentligheden. Årsagen er, at politiet er ved at afsøge kælderen for spor.

- Vi har fået en anmeldelse fra en kvinde, som fortæller, at hun har været udsat for noget blufærdighedskrænkende, og at det skulle være foregået i den p-kælder, fortæller Jens Claumarch, der er vagtchef hos Midt- og Vestjylland, til TV Midtvest.

Hvad der helt præcist skulle være sket, står stadig hen i det uvisse. Politiet har dog indsat politihunde.

- Vi bruger gruppe 1-hunde, som er den mest erfarne type politihunde. De kan finde spor efter spyt, sperm og så videre, fortæller vagtchefen.