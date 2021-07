Politiet søger stadig vidner efter brand i Silkeborg

Siden den 29. maj har politiet i Midt- og Vestjylland bedt om hjælp til at identificere en mand, der satte ild til en indkøbsvogn med affald.



Omkring klokken 2.45 kravlede manden over et hegn til en affaldsgård ud for Resedavej 39 i Silkeborg. Her fandt han indkøbsvognen med affald, som han satte ild til, inden han stillede vognen ind under et halvtag.