Politiet om Rema 1000-røver: Vi ved, hvem han er

Midt- og Vestjyllands Politi føler sig overbeviste om, at det ved, hvem der står bag et røveri mod Rema 1000 på Lyngbygade i Silkeborg.

Det oplyser vagtchef Simon Skelkjær onsdag morgen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har fået flere henvendelser på ham. Vi er ret sikre på hans identitet. Og vi er også ret sikre på, at vi ved, at han ved, at vi gerne vil tale med os, siger han uden dog at ville uddybe yderligere.

Røveriet blev begået omkring klokken 20.20 tirsdag aften, og politiet var hurtigt ude med en efterlysning af manden på Twitter.