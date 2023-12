Politiet leder efter 41-årig kvinde - kun hendes bil er fundet

Politiet leder efter en kvinde, hvis bil er fundet efterladt på krydset Fuglsangsvej - Vellingvej nord for Bryrup.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Der er tale om 41-årige Kathrine, der ikke er set siden tirsdag. Noget tyder på, at hun er kørt fast i sneen.

Politiet opfordrer folk, der måtte have været i kontakt med Kathrine, til at ringe på telefon 1-1-4. En tese er, at nogen kan have givet hende et lift.