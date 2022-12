Politiet i gavehumør: Deler gratis sensorstyrede lys ud

Modtagerne af lamperne er fundet ved at trække en liste over adresser, som inden for de seneste par måneder har haft indbrud i Silkeborg-området.

- Så har jeg subjektivt valgt nogle ud, som jeg tager ud og besøger inden jul, siger Niels Gøttler.

Skal skabe opmærksomhed

Ifølge en pressemeddelese fra Midt- og Vestjyllands Politi viser forskning, at den rette belysning reducerer risikoen for indbrud - og derfor er sensorstyret lys en god idé.

- Personligt har jeg selv været ude for, at en tyv var ved at begå indbrud hos mig. Lyset gjorde, at naboen undrede sig, og han fik forstyrret tyven så meget, at han stak af, fortæller Niels Gøttler, som vi en nabohjælp-app havde gjort naboerne opmærksom på, at han ikke var hjemme.