Politiet: Hjælp med at identificere mistænkt

Midt- og Vestjyllands Politi beder offentligheden om hjælp til at identificere en mistænkt mand.

Manden er mistænkt for den 11. maj omkring klokken 16.00 at have begået butikstyveri i en butik på Østergade i Silkeborg. Angiveligt takkede han nej til hjælp, før han kort efter løb ud af butikken med flere Fjällrävenjakker til en større værdi under armen.

Det er politiets opfattelse, at det var den samme mand, der omkring klokken 04.00 den 8. juni knuste en rude til en café på Tværgade i Silkeborg. Her skulle den mistænkte angiveligt have rakt hånden ind gennem den knuste rude og have stjålet en Kaj Boyesen-garde af stor værdi.

I håbet om, at offentligheden kan hjælpe med at identificere den mistænkte, har Midt- og Vestjyllands Politi valgt at offentliggøre overvågningsbilleder fra butikkerne.

Den mistænkte beskrives som:

Mand

40-45 år

Almindelig af bygning

Iført sort kasket, mørkeblå jakke, mørke bukser og kondisko

Medbragte en hammer til indbruddet på Tværgade





Midt- og Vestjyllands Politi opfordrer til, at man kontakter dem på telefonnummer 114, hvis man har oplysninger om personens identitet eller opholdssted.