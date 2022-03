Politiet har modtaget flere tips - men eftersøgt er stadig på fri fod

Efterforsker stadig

Anders Bøje Hansen fortæller, at man stadig efterforsker de steder, hvor man mener, at den efterlyste kan dukke op.

- Det er de steder, hvor han har kontakter, folk han tidligere har kendt, familie, venner og bekendte. Vi tror ikke på, at han har taget et fly ud af landet. Det er han for lokal til, siger vagtchefen.