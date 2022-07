Politiet formoder at drukleg gik galt: 18-årig mand stukket med kniv

Politiet forsøger i øjeblikket at finde ud af, om de to mænd er fra Silkeborg, og om de i det hele taget kendte hinanden forud for episoden.

Det er sparsomt med informationer, da sagen endnu er under efterforskning.

Den formodede gerningsmand er i første omgang sigtet for vold. Den præcise sigtelse kan dog ændre sig, lyder det.