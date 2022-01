Politiet efterlyser 14-årig pige

Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser søndag eftermiddag en 14-årige pige, der er gået fra sin bopæl i Silkeborg i dag klokken 14.30.

Pigen hedder Line og beskrives som cirka 165 centimeter høj, iført brun vinterjakke, bukser med ”smiley”-logo og lysebrune vinterstøvler.

- Hun er gået fra en adresse i Gødvad-området. Vi har en idé om, at hun tidligere på dagen måske har været ude ved Resenbro. Om hun stadig er der, ved vi ikke, siger vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Anders Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Ring 114

Den 14-årige piges familie er nervøs for hendes tilstand, oplyser politiet.



- Vi vil gerne have bekræftet, at hun har det godt. Hun er muligvis gået hjemmefra i deprimeret tilstand, og man kan derfor være nervøs for, om hun vil gøre noget dumt, siger vagtchefen.

Da den 14-årige pige ikke har sin telefon med sig, har det ikke været muligt for politiet at spore hendes færden.

Har du set Line eller ved, hvor hun kan være, kan politiet kontaktes på telefonnummer 114.