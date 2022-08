Planer om renseanlæg droppet: Efter flere års kamp ånder Jeanette lettet op

Derudover er beboerne ikke interesserede i at få anlægget i baghaven - i hvert fald ikke hvis der er andre løsninger.

- Vi vil ikke stå og benægte, at det ikke også handler om, at vi ikke vil have det direkte i vores egen baghave. Men når der er mulighed for at lade det blive, hvor det er, synes vi ikke, der er grund til at inddrage ny natur, siger Jeanette Pedersen.

Ingen hemmelighed

Politikerne har da også undersøgt muligheden for at lægge renseanlægget ved motorvejen ved Nordskoven, men det har Naturstyrelsen afvist, da der er tale om en fredskov. Derfor kom det nye renseanlæg uden for Svostrup på tale.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi helst ville have været ovre på den anden side af søen ved motorvejsanlægget, men det har staten ikke villet indvilge i, siger Martin Jacobsen (K), der er formand for Plan- og Vejudvalget i kommunen.

Et politisk flertal er dog kommet frem til, at det er bedst at renovere og udbygge det eksisterende på Søholt.



Ifølge Martin Jacobsen er det nemlig vigtigt at kommunen får udbygget renseanlæggene de kommende år.

- Kommunen vokser ret væsentligt og er en af de kommuner i hele Danmark, der vokser allermest. Silkeborg by er en af de byer, der vokser allermest, og det giver sig selv, at vi skal følge med den udvikling, siger han.

I Svostrup tør man ikke sænke skuldrene helt endnu.

- Vi er utrolig glade, men det er stadig for tidligt at fejre det, for det skal lige op i byrådet, siger Jeanette Pedersen.