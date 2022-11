Plaget af senfølger: Merete har i ét år hverken kunne lugte eller dufte

Hovedpinen og trætheden har fortaget sig for Merete Kirkfeldt, efter hun har husket at holde pauser og give hjernen den ro, som den har ekstra behov for. Hun har ikke selv taget til lægen eller på en senfølgeklinik.

- Jeg har nok hele tiden været i tvivl, om jeg er nok ramt til, at jeg skal forbi en senfølgeklinik. Og måske har det også noget at gøre med, at bilde mig selv ind, at nu er jeg på vej til at kunne komme mig, siger hun.

Merete Kirkfeldt håber, at hun kan blive den samme person igen, som inden hun blev smittet.

- Det vil jeg gerne håbe, jeg bliver så hurtigt som muligt. Jeg synes, det er utroligt, at når der er gået næsten et år, at jeg stadig har det på den her måde.