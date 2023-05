Person fundet død i nedbrændt sommerhus

En person er fundet død i et nedbrændt sommerhus i Fårvang nær Silkeborg.

Det nedbrændte sommerhus ligger i sommerhusområdet Teglgårdsparken lidt vest for Fårvang.

Ole Vanghøj, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi fortæller, at der i øjeblikket er brandteknikere og en læge til stede ved sommerhuset. De skal se på, om man kan finde dødsårsagen.

Ved du noget om branden, hører vi meget gerne fra dig på redaktion@tv2oj.dk eller ved at klikke herunder:

Han oplyser, at anmelderen var en nabo.

Grunden til at man endnu ikke har oplyst om køn og alder, skyldes ifølge vagtchefen, at man vil være helt sikker på, at det er de rigtige pårørende, man har underrettet.

Opdateres...