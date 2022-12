Pædagogmedhjælper dømt for dobbelt voldtægt

En pædagogmedhjælper er idømt halvandet års fængsel for seksuelle overgreb på to unge kvinder på et opholdssted.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Dommen er afsagt onsdag ved Retten i Viborg.

Overgrebene fandt sted i marts i år på det opholdssted, hvor kvinderne på 18 og 19 år var anbragt. Her udsatte den 32-årige mand dem for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje.

Overgrebene på de to kvinder, der dengang var henholdsvis 18 og 19 år, fandt ifølge TV Midtvest sted i marts 2022 i et sommerhus omkring Silkeborg.



I det ene tilfælde var kvinden så beruset, at hun ikke var i stand til at modsætte sig handlingerne, oplyser politiet.

Dommen er ubetinget, hvilket vil sige, at han skal ind for at afsone den.

Foruden fængselsstraffen er den 32-årige mand blevet frakendt retten til at arbejde med børn og unge under 18 år. Det er han i en periode på fem år.

Pædagogmedhjælperen skal desuden betale en godtgørelse til kvinderne.

Specialanklager Pia Koudahl fremhæver, at manden var en ansat på opholdsstedet.

- Overgreb er altid alvorlige, men når de udføres af en person offeret har et tillidsforhold til qua deres profession, så skal det takseres herefter, siger hun i pressemeddelelsen.