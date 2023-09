Overlæge chokeret over nedskæringer: - Ikke et reelt hospital længere

Budgetforliget for Region Midtjylland er netop blevet vedtaget af stort set alle partier, og sparekniven rammer især hospitalet i Silkeborg.

Hvilket chokerer ledende overlæge Henning Glerup, der nu frygter for stedets fremtid.

- Det er ikke et reelt hospital længere. Man kan ikke have hele forløb her mere, og vi tager ikke imod akutte patienter, forklarer overlægen.

Helt konkret lukkes 34 sengepladser på Regionshospitalet Silkeborg, den intensive afdeling lukkes, og den ortopædiske afdeling vil fremover kun være åbent fra mandag til fredag.