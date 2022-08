Onsdag begynder regattaen: Midtby spærres af

Regatta Silkeborg begynder onsdag, og det bliver med fyrværkeri, musik og en masse mennesker. Og det vil have konsekvenser for trafikken i Silkeborg. Det meddeler kommunen i en pressemeddelelse.

Veje og parkeringspladser afspærres

Flere parkeringspladser i midtbyen spærres af – det gælder Havneparkeringen og Iskælderdalen, der allerede er afspærret.

Fra søndag 14. august til søndag 21. august bliver alle offentlige p-pladser langs Søvej og Søgade også spærret af.

Der vil dog være mulighed for at parkere i parkeringskælderen under torvet, hvis man kommer fra vest.