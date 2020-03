Omstridt højhus stemt igennem - bliver ikke som først planlagt

Til trods for stor modstand fra borgere i lokalområdet har et flertal i byrådet i Silkeborg Kommune stemt for planerne om et 20 etagers højhus i Silkeborg Midtby.

Planerne blev godkendt på et byrådsmøde mandag aften.

- Jeg er glad for, at vi er kommet frem til en beslutning, så vi nu kan trække en streg i sandet. Nu er det ude af politiske hænder. Ikke alt i denne proces har været lige skønt, og jeg tror, at jeg på stort set alles vegne kan sige, at vi er glade for, at vi er kommet hertil, siger borgmester i Silkeborg Kommune Steen Vindum (V) til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Nu lægger vi det bag os og tager hul på andre vigtige beslutninger, der skal tages lige nu – vi skal videre. Jeg erkender fuldt ud, at mange er uenige i lokalplanen, men det er en demokratisk politisk besluting, der står bag - og det er jo også et tilpasset projekt.

40 procent imod

22 ud af 31 byrådspolitkere stemte for lokalplanen, som Plan- og Vejudvalget udformede i begyndelsen af marts.

Det skete efter, at Jysk Analyse for TV2 ØSTJYLLAND og TV MIDTVEST lavede en meningsmåling, som viste, at et flertal af kommunens beboere var modstandere af planerne.

40 procent af de adspurgte var imod byggeriet, mens 20 procent var for.

Dengang valgte byrådspolitikerne i Plan- og Vejudvalget, at byggeriet skulle ændres fra 23 etager og 78 meter til 20 etager og 70 meter. Det er altså denne lokalplan, der nu er stemt igennem.

Lokalplanen indeholder blandt andet: - Et høj på 20 etager og 70 meter.

- Bygningen ud mod Fredensgade bliver fire etager, i stedet for de oprindelige syv etager.

- En tagterrasse på toppen af det gamle torvecenter, hvor der bliver offentlig adgang for borgerne. Tagterrassen er inspireret af Salling Rooftop i Aarhus.

- 50 ud af de 200 boliger skal være almennyttige boliger til familier og studerende.

Kan COVID-19 forsinke byggeriet?

Lokalplanen for området, hvor højhuset - kaldet Fredensgård - skal ligge, har skabt stor debat.

Flere byrådspolitikere er dog lettede over, at der nu er blevet sat et punktum på sagen.

- Det er resultatet af et politisk kompromis. Vi har alle sammen noget, vi kunne have ønsket os anderledes. Jeg har respekt for de forskellige holdninger til lokalplanen, men jeg synes, det er godt, at vi får gjort noget ved området. Det har vi trængt til rigtig længe, siger medlem af Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune Gitte Villumsen (V) til TV2 ØSTJYLLAND.

Det kan godt ske, at der går måske to eller tre år, før der sker noget på grund af den her coronakrise - det er slet ikke til at vide nu. Gitte Villumsen (V), medlem af Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune

Gitte Villumsen frygter dog, at udførelsen af lokalplanen med det 70 meter høje højhus bliver forsinket på grund af situationen med COVID-19.

- Der er ikke nogen, der ved, hvornår der kommer til at ske noget med lokalplanen - specielt efter COVID-19. Nu er muligheden der, og så håber vi, at der er nogle, som har mod på at investere i byggeriet i den nærmeste fremtid. Det kan godt ske, at der går måske to eller tre år, før der sker noget på grund af den her coronakrise - det er slet ikke til at vide nu, siger Gitte Villumsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Udvikleren er efter min opfattelse klar til at gå i gang i det øjeblik, de har fået de tilladelser, de skal have. Steen Vindum (V), borgmester i Silkeborg Kommune

Borgmesteren i Silkeborg Kommune tror dog ikke, at COVID-19 kommer til at spille en betydelig rolle i, hvornår byggeriet går i gang.

- Hvad der sker med coronavirus, er der ikke nogen, der ved. Det bliver en økonomisk mavepuster til alle, siger Steen Vindum.

- Men her er det jo bygninger, og erfaringen viser, at netop udbygningen af boliger er noget, der holder ved i økonomiske kriser. Udvikleren er efter min opfattelse klar til at gå i gang i det øjeblik, de har fået de tilladelser, de skal have. Det kan dog tage noget tid.

'Vi har lyttet til borgerne'

I begyndelsen af marts fortalte Gitte Villumsen til TV2 ØSTJYLLAND, at det havde været en vanskelig proces, men at de ændringer, politikerne havde lavet, viste, at de havde taget borgerne seriøst.

- Det har været svært, og jeg kan godt forstå, at borgerne synes, at byen ændrer meget karakterer. Jeg ville gerne have haft nogle indvendinger fra borgerne før. Men det, vi har besluttet her til aften, viser, at vi har lyttet til borgernes indsigelser, sagde hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Vi ville gerne have været væsentligt længere nede end 20 etager. Jeg mener ikke, det er optimalt, men det var det bedste, vi kunne opnå. Lars Faarup (S), medlem af Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune

Lars Faarup (S), der også er medlem af Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune, var ærgerlig over, at der ikke blev skåret mere af højden. Men han syntes også, at der er kommet nogle gode ting med.

- Vi ville gerne have været væsentligt længere nede end 20 etager. Vi gik efter 15 etager, så det er jeg ærgerlig over. Jeg mener ikke, det er optimalt, men det var det bedste, vi kunne opnå, sagde han dengang til TV2 ØSTJYLLAND og fortsatte:

- Vi vil gerne være med til at tage ansvar for byens udvikling i stedet for at stille os med armene over kors. Vi er ærgerlige over højden, men synes absolut, der er blevet lyttet til os.

Silkeborgenserne er imod højhuset

I begyndelsen af marts gennemførte Jysk Analyse for TV2 ØSTJYLLAND og TV MIDTVEST en meningsmåling blandt 503 borgere i Silkeborg Kommune for at undersøge, hvad silkeborgenserne mener om det kommende højhusbyggeri.

ISilkeborg by, postnummer 8600, var der flere modstandere end tilhængere af Fredensgård-byggeriet.

Næsten halvdelen af de adspurgte var imod højhusbyggeriet i Silkeborg.

Alligevel valgte byrådspolitikerne altså at fortsætte med projektet, dog med tre etager skåret fra.

Og størstedelen af Venstres vælgere i Silkeborg var overvejende imod byggeriet. Her var 45 procent imod og 35 procent for ifølge meningsmålingen.

Gitte Villumsen fra Venstre mente dog ikke, at det kunne have endt meget anderledes.

- Det her har været planlagt i flere år, og der er ikke nogen, der har påtalt det tidligere. Så har ejerne en forventning om, at det bliver ført ud i livet. Man kunne godt trække i bremsen og stoppe det, men tingene har kørt i den retning så længe, og så synes jeg ikke, det er ordentligt at skifte kurs nu. Så måtte borgerne have været på banen noget tidligere, sagde hun.

Ikke flere højhuse

Efter lokalplanen for Fredensgård er blevet stemt igennem fortæller borgmester Steen Vindum, at der højst sandsynligt ikke kommer flere højhuse af denne kaliber i Silkeborg Midtby.

- Ved Søndertorv er der yderligere en mulighed for et højhus i en lokalplan – men jeg er ret sikker på, at vi i byrådet er enige om, at muligheden skal trækkes ud af den plan. Jeg kan ikke se for mig, at der kommer flere højhuse på 70 meter i Silkeborg Midtby, siger han.