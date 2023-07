Omkommet efter brand var husets beboer

Familien til den mand, der onsdag blev fundet død efter en brand i en ejendom på Bøgildgårdvej i Kjellerup, er nu blevet underrettet om dødsfaldet.

Det oplyser vicepolitiinspektør Morten Bujakewitz fra politiet i Silkeborg til TV2 Østjylland.

Der er tale om husets 55-årige beboer.

- Vores teknikere har undersøgt stedet, og de har ikke konstateret noget mistænkeligt som eksempelvis mærker efter indbrud. De fortsætter arbejdet i dag, da de blandt andet mangler at finde arnestedet, som er nødvendigt for at kunne fastslå brandårsagen, siger Morten Bujakewitz.

Huset er fortsat spærret af.