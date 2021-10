Omdiskuteret vej indviet af 850 motionister

Han kunne ikke sige mere om det næste store trafikprojekt i Silkeborg, som omhandler at få fjernet jernbanebommene på Frederiksberggade, lige hvor Nordskovvej kommer ind i byen. Målet er at få jernbanen til at køre under vejbanen.

- Lige nu er vi i gang med at lave forarbejdet og undersøgelse af, præcis hvordan det skal gøres. Det hænger også sammen med banen, som skal køre til Aarhus, siger ministeren til TV2 ØSTJYLLAND.