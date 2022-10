Øjenvidne overhørte telefonopkald til stor politiaktion

Marlene Lezhshedes søn ringede til hende, da hun var på vej hjem fra en indkøbstur.

'Mor, der er politi over det hele herhjemme, og ingen ved hvorfor', sagde han.

Familien bor på Resedavej, der ligger bag ved Lupinvej, hvor politiet siden klokken 13.30 har været talstærkt tilstede i forsøget på at anholde en mand i en lejlighed, der er anmeldt for trusler.

Da Marlene Lezhshede gik ud på sin altan, der vender ud mod bagsiden af Lupinvej, for at ryge en cigaret, fik hun øje på en betjent, der stod nedenfor bygningen og holdt øje med en af boligblokkene på Lupinvej.

Da han opdagede Marlene Lezhshede på altanen, fik hun at vide, at hun straks skulle gå indenfor igen og ikke måtte opholde sig på altanen.

- Men mens jeg stod der, nåede jeg at overhøre, at betjenten talte med en udenlandsk kvinde, der stod der også. Han sagde til hende, at hun skulle ringe til sin søn og sige, at hun var okay. Han snakkede også selv med sønnen i telefonen og sagde, at han skulle blive, hvor han var, siger Marlene Lezhshede.

Ifølge hende gik kvinden efterfølgende udenom bygningerne, henover græsset og væk fra området.

- Altså, hvad sker der? Det er meget mystisk. Jeg har boet her i syv år, og det er normalt et meget trygt område. Så jeg vil da gerne vide, hvad det er, der foregår, siger hun.