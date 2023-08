Ødelagt af mennesker: Aggressiv odder kunne ikke leve videre

Blandt andet gik en odder til angreb og bed et syv måneder gammelt spædbarn, der lå på et badehåndklæde på Tirsbæk Strand i Vejle. Angiveligt opsøgte den samme odder efterfølgende en familie, der måtte søge tilflugt indendøre, da den stod og hvæsede af dem på terrassen.

Oddere plejer at være sky dyr, der ikke kommer tæt på mennesker, men helst holder sig for sig selv i naturen. I en periode efter kristihimmelfartsferien begyndte telefonen dog pludselig at ringe hos Aqua Akvarium & Dyrepark i Silkeborg.

- De har været sultne, og det har gjort, at de opsøgte mennesker, fordi de har været vant til at blive fodret.

- Jeg er stadig overbevist om, at de her dyr har været holdt i fangenskab ét eller andet sted, hvor de er blevet fodret med kattemad og modermælkserstatning.

- Den virkede meget rolig i starten, og den var tynd og udmagret, så vi fyldte et kilo fisk i den hver dag. Efter en periode begyndte den at komme til hægterne og få flere kræfter, og da vi så skruede ned for mængden af foder, begyndte den at blive opsøgende og aggressiv, siger Morten Vissing.

Sådan stod det på over nogle uger, og konklusionen blev, at odderens normale adfærd ikke kunne genskabes.

Den var ødelagt af mennesker.

- Vi tænkte, at det aldrig ville holde at lukke den ud, når den opfører sig sådan og ikke er i stand til selv at finde føde. Så ville hele historien gentage sig med en opsøgende adfærd over for mennesker, siger Morten Vissing.

Aflivet og sendt til Aarhus

Odderen endte derfor efter aftale med Miljøstyrelsen med at blive aflivet, hvorefter den blev sendt til Aarhus Universitet, hvor forskere skal undersøge dens genetik i håb om at blive klogere på, hvad der kan have påvirket dens adfærd.

Den nu døde odder blev indfanget på Randers City Camp på Hedevej, hvor den pludselig dukkede op i forteltet hos én af fastliggerne, Birgitte Kastrup. Den historie kan du læse her.